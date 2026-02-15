Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 5134
  • 1

Лора Христова и Милена Тодорова получиха правото да участва в предстоящия в събота масов старт на 12.5 километра, с който ще приключат състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Христова се класира за надпреварата като медалистка от Игрите в Италия, след като грабна бронза в индивидуалния старт на 15 километра по-рано тази седмица. Тя ще стартира с 6-ти стартов номер.

Тодорова пък влиза в масовия старт на база резултатите си в индивидуалния старт, спринта и преследването. В тях тя записа едно 59-то, едно четвърто и едно 14-то място, с които събра общо 82 точки и влиза като четвърта в групата състезателки, които се класират на база резултатите си от Олимпийските игри. Тя ще потегли със стартов номер 19.

Това ще е едва вторият случай, в който България ще има представителка в женския масов старт на Олимпийски игри. При дебюта на дисциплината в олимпийската програма в Торино 2006 голямата Екатерина Дафовска завърши на осмото място.

Снимки: Startphoto

