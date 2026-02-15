Ива Иванова загуби финала в Тунис

Ива Иванова допусна поражение на финала на сингъл на турнира за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишната българка отстъпи пред поставената под номер 7 в схемата Вероника Фалковска (Полша) с 3:6, 4:6 за час и 47 минути.

Иванова изостана с 2:4 в първия сет и не успя да навакса, а във втората част тя поведе с 4:3, но загуби следващите три гейма, а с това и финала.

До момента Ива Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.

Късно снощи Йоана Константинова стана шампионка на двойки в Монастир.