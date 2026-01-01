И Фернандо Алонсо е почитател на SUV моделите

По време на коледните празници двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо демонстрира по улиците на Монте Карло два от автомобилите, които влизат в колекцията му: Мерцедес CLK GTR и Астън Мартин Valiant.

След двете пистови чудовища обаче дойде време и за по-практичното возило, което Алонсо получи в края на миналата година – SUV модела на Астън Мартин DBX S. Новият автомобил на испанеца беше доставен броени дни преди Коледа и Фернандо се снима с него пред дилърството на марката в Монако.

Цената на DBX S е над 220 000 евро, като създателите му се гордеят с факта, че това е най-мощният SUV, задвижван от двигател с вътрешно горене. Става въпрос за 4-литров V8 бензинов мотор с две турбини с мощност 727 конски сили, който идва от Мерцедес. Максималният въртящ момент на двигателя е 900 Nm, максималната скорост на автомобила е 310 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч става за 3,3 секунди.

Двата турбокомпресора за DBX S са заети директно от супер автомобила на Астън Мартин Valhalla, а списъкът с промените по колата е интересен: по-агресивен сплитър отпред, по-голям дифузьор, четири ауспуха, 23-инчови магнезиеви джанти, които екстра, както и покривът от фиброкарбон. 9-степенният автоматик е с променена електроника за по-бързо и агресивно превключване на предавките, а задвижването на колата е 4х4.

