  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  И Фернандо Алонсо е почитател на SUV моделите

И Фернандо Алонсо е почитател на SUV моделите

  1 яну 2026 | 10:34
  • 1758
  • 0

По време на коледните празници двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо демонстрира по улиците на Монте Карло два от автомобилите, които влизат в колекцията му: Мерцедес CLK GTR и Астън Мартин Valiant.

След двете пистови чудовища обаче дойде време и за по-практичното возило, което Алонсо получи в края на миналата година – SUV модела на Астън Мартин DBX S. Новият автомобил на испанеца беше доставен броени дни преди Коледа и Фернандо се снима с него пред дилърството на марката в Монако.

Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло
Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло

Цената на DBX S е над 220 000 евро, като създателите му се гордеят с факта, че това е най-мощният SUV, задвижван от двигател с вътрешно горене. Става въпрос за 4-литров V8 бензинов мотор с две турбини с мощност 727 конски сили, който идва от Мерцедес. Максималният въртящ момент на двигателя е 900 Nm, максималната скорост на автомобила е 310 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч става за 3,3 секунди.

Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?
Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?

Двата турбокомпресора за DBX S са заети директно от супер автомобила на Астън Мартин Valhalla, а списъкът с промените по колата е интересен: по-агресивен сплитър отпред, по-голям дифузьор, четири ауспуха, 23-инчови магнезиеви джанти, които екстра, както и покривът от фиброкарбон. 9-степенният автоматик е с променена електроника за по-бързо и агресивно превключване на предавките, а задвижването на колата е 4х4.

Алонсо показа Мерцедес за милиони в Монако
Алонсо показа Мерцедес за милиони в Монако
 Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия
Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия
