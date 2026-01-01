Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор очаква бързо развитие на автомобилите в хода на сезон 2026 след влизането в сила на новите технически правила. И французинът е убеден, че разпределението на силите, което ще видим в Мелбърн, ще се промени в следващите стартове.

Новите правила налагат промени в задвижващите системи, хибридните модули и аеродинамиката, като това е една от най-големите промени в регулациите в историята на световния шампионат.

В Маранело започнаха работа по аеродинамиката на новата кола още през април 2025, а прехвърлянето на все повече ресурси към новия автомобил се отрази негативно на представянето на Скудерията през втората половина на сезон 2025 като тимът отстъпи на 4-о място при конструкторите.

„Най-важното през новия сезон няма да е картината, която ще видим в Австралия, класирането там няма да има значение – обясни Васьор. – Най-важен ще е капацитетът за бързо развитие в хода на кампанията.

„Сезонът не приключва в Австралия, няма да има значение дали ще сме на първо или на десето място, пътят до края на сезона ще е дълъг за всички.

„Не знам дали това, че спряхме рано развитието на колата за 2025 ще ни се отплати през 2026. В нашия спорт най-важно е сравнението. Аз може да свърша добра работа, но ако някой се справи по-добре, аз ще изглеждам глупаво. Винаги се опитваме да стигнем до лимита, да изпълним работата си максимално добре и колкото повече време отделиш на един проект, толкова по-добри ще са резултатите.

„Не знам дали Макларън, Ред Бул или Алпин са пред нас. Никой не знае и мисля, че най-важното сега е да не отделяме време, за да разберем дали някой е пред нас или не.“

