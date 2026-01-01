Популярни
Вход / Регистрирай се
ФИА вдигна десет пъти таксата за протести във Формула 1

  • 1 яну 2026 | 11:35
За сезон 2026 във Формула 1 ФИА вдигна с 900 процента таксата за контестации, чрез които те протестират нарушения на правилата от страна на съперниците им.

Цената за масовите протести се променя от 2000 на 20 000 евро, като както и преди, ако контестацията е успешна, парите се връщат на протестиращия. Ако не – сумата остава за ФИА.

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел коментира в хода на сезона, че тези такси са доста ниски в сравнение с глобите за псувни или пък за докосване на чужда кола в парк ферме.

По-високите такси имат за цел и да отсеят част от протестите, за които е ясно, че няма да успеят, но подаващите просто искат да протакат процеса и да създадат допълнителни затруднения на съперниците си.

Обжалването на решения на спортните комисари също поскъпва, когато се прави от отбори, доставчици на задвижващи системи или пилоти – те ще трябва да платят 5000 евро административна такса, която не се връща плюс още 20 000 евро, които ще си получат обратно, ако обжалването им е успешно.

