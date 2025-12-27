Беларусо-камерунският компютър от Казахстан

Новото попълнение на ЦСКА Макс Ебонг може да бъде описан като вътрешен халф черноработник, който върши много полезна работа за отбора, дори когато не е постоянно под светлините на прожекторите. Той не е типичният плеймейкър, който диктува темпото с ключови пасове, но е важна част от механизма на тима. Любопитно е, че в по-ранните дни на своята кариера играчът с майка от Беларус и баща от Камерун играе изнесен по-напред в халфовата линия, но в момента е типичен box-to-box. За шест сезона в казасхтанския гранд Астана се наложи като един от най-качествените играчи в шампионата.

Играта с топка на национала на Беларус е много акуратна и през изминалия сезон в Казахстан може да се похвали средно с 45 подавания на мач с много висока успеваемост – близо 90%, което се приближава до показател на централен защитник. Това говори за сигурност и добър контрол под напрежение. Често участва в изнасянето на играта напред и търси вертикално решение напред, като регистрира средно по 6 прогресивни паса на мач. Има присъствие около наказателното поле и се включва в атаките, но головете и асистенциите (общо 3 гола и 2 асистенции) по-скоро са допълнение, а не негова основна функция.

Истинската стойност на халфа личи при играта без топка. Ебонг е много активен в пресата и веднага реагира след загуба на притежание. Средно регистрира близо 7 отнети или възстановени топки на мач, а в дефанзивните дуели е стабилен, с над 65% успеваемост.

Има разбира се и слабости, като допуска не малко загуби на топката, което обаче е по-скоро допустимо за халф с неговата роля. Освен това не е толкова силен във въздуха – участва рядко в дуели за високи топки и не е сериозен фактор при статични положения.

Любопитно е, че Стойчо Младенов е голям почитател на играта на Ебонг и още от престоя му в Казахстан на няколко пъти иска да го привлече в състава си, но в крайна сметка не успява да го има в състава си.