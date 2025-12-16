Един от най-големите таланти на Славия се наслаждава на прегръдките на известна кака

Един от най-добрите млади футболисти у нас - Кристиян Балов, се наслаждава на почивката си след края на полусезона в родния футбол. Крилото качи снимка в социалните мрежи, на която е в прегръдките на певицата и инфлуенсър Биляна Лазарова, по-известна като Биляниш.

Изпълнителката е кака на талантливия футболист, като е с цели 6 години по-голяма от него. Балов е роден през 2006 година, но все още не става ясно дали двамата са двойка, или са просто приятели.

Крилото прави много силен сезон с екипа на Славия и за интерес към него се заговори от страна на Левски, ЦСКА и Лудогорец.