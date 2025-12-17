Венци Стефанов: Югович хареса Мартин Георгиев

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди, че някогашният национал на Югославия Владимир Югович е бил в София през уикенда, за да наблюдава играч на “белите” Мартин Георгиев. Босът на тима от “Овча Купел” призна, че бившият футболист на Ювентус, Лацио и Интер е бил на трибуните по време на мача за Купата на България с ЦСКА 1948.

“Да, вярно е, че Югович бе на стадиона в мача за Купата, като човек на Звезда. Наблюдава Мартин Георгиев и го хареса. Хареса и други млади момчета. Трябва обаче много работа и да им се дават шансове. Ще продължат да наблюдават играта им и през пролетта”, каза Стефанов пред Sportal.bg.