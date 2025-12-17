Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Венци Стефанов: Югович хареса Мартин Георгиев

Венци Стефанов: Югович хареса Мартин Георгиев

  • 17 дек 2025 | 17:13
  • 1796
  • 0

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди, че някогашният национал на Югославия Владимир Югович е бил в София през уикенда, за да наблюдава играч на “белите” Мартин Георгиев. Босът на тима от “Овча Купел” призна, че бившият футболист на Ювентус, Лацио и Интер е бил на трибуните по време на мача за Купата на България с ЦСКА 1948.

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София
Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

“Да, вярно е, че Югович бе на стадиона в мача за Купата, като човек на Звезда. Наблюдава Мартин Георгиев и го хареса. Хареса и други млади момчета. Трябва обаче много работа и да им се дават шансове. Ще продължат да наблюдават играта им и през пролетта”, каза Стефанов пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

  • 17 дек 2025 | 13:34
  • 8810
  • 20
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38360
  • 46
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 9633
  • 1
Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 11:43
  • 4269
  • 3
Севлиево започва подготовка на Йордановден

Севлиево започва подготовка на Йордановден

  • 17 дек 2025 | 10:35
  • 1172
  • 2
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10401
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 12724
  • 1
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38360
  • 46
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 38060
  • 68
ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1142
  • 1
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10401
  • 5
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3909
  • 1