Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

Футболистът на Байерн (Мюнхен) Конрад Лаймер за пръв път в кариерата си спечели наградата “Футболист на годината” на Австрия. 28-годишният играч на баварците триумфира с 51 точки преднина пред миналогодишния победител в класацията Кристоф Баумгартнер от РБ Лайпциг.
“Такива награди са голямо признание и в същото време стимул да продължим последователно по избрания път”, заяви Лаймер.
“Това е заслужен и отличен избор. Кони е не само велик и изключително професионален футболист, но и скромен човек, когото много ценя. Особено впечатляващо е как той преосмисля ролята на защитника и поставя международни стандарти в този процес. Той допринесе значително за успеха както на Байерн, така и на австрийския национален отбор през тази година”, добави селекционерът на Австрия Ралф Рангник.
"Кони е абсолютен пример за подражание в Байерн и в националния отбор в продължение на много години, що се отнася до надеждност, страст, отдаденост, а не на последно място и отборен дух, който вдъхновява всички. Наскоро му беше даден прякорът „Алпийския Зидан“ – според мен той определено има турбо в обувките си“, каза и спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд.
Самият Лаймер се представя доста силно за отбора на Венсан Компани и се утвърди като важен играч, заемайки най-вече поста на десния бек, а не обичайното си място в средата на терена. Лаймер записа 24 мача и 2 гола дотук през сезона за баварския гранд във всички турнири. Очаква се скоро той да подпише нов договор с Байерн. Лаймер е с основна заслуга и за класирането на Австрия на Мондиал 2026.
Снимки: Imago