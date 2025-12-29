Хюрцелер отказа да коментира бъдещето на Уелбек

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер не пожела да коментира бъдещето на нападателя Дани Уелбек. Договорът на 35-годишния бивш нападател на Манчестър Юнайтед и Арсенал изтича в края на сезона, но докато се готви да влезе в последните шест месеца от настоящия си контракт, германецът не разкри много за това какво може да предстои за ключовия му играч.

Говорейки на пресконференция преди гостуването на Уест Хам във Висшата лига във вторник, Хюрцелер заяви: „Никога не говорим публично за личната ситуация с даден играч. Всички знаем колко важен е Дани Уелбек. Той го знае, клубът го знае, така че нека видим какво ще се случи.“

Уелбек може да започне като титуляр, след като се възстанови от контузия, а към него може да се присъедини и друг нападател - Каору Митома, който е на разположение след заболяване, което му попречи да играе при загубата с 1:2 от Арсенал в събота.

„Чайките“ пътуват до „Лондон Стейдиъм“, за да се срещнат със съперници, които са на пет точки от зоната на спасението след домакинската загуба с 0:1 от Фулъм в събота, третото им поредно поражение. Момчетата на Нуно Еспирито Санто са взели само три точки от последните възможни 21, но една от тях дойде от равенството 1:1 на „Амекс Стейдиъм“ на 7 декември.

„Знаем колко е трудно да ги победим от мача на „Амекс“ преди няколко седмици. Те го доказаха срещу Фулъм в събота. Мисля, че заслужаваха да спечелят този двубой и затова знаем, че ще бъдат наистина труден противник“, завърши мениджърът.