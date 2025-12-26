Хюрцелер вярва, че Брайтън е способен да изненада Арсенал

Мениджърът Фабиан Хюрцелер заяви, че Брайтън е способен да изненада лидера в Премиър лийг Арсенал, въпреки че е в най-лошата си форма за сезона. „Чайките“ се отправят към стадион „Емиратс“ в събота без победа в четири мача и след като са спечелили точки само при домакинските равенства срещу Уест Хам и Съндърланд.

На въпрос дали Брайтън трябва да промени подхода си, Хюрцелер отговори: „Въпросът е защо да променяме? Знаем какъв е проблемът, липсата на постоянство. Трябва да играем добре през 90-те минути. Показахме, че сме способни да правим големи неща, а най-важното е да използваме малките възможности срещу Арсенал. Трябва да се борим през 90-те минути, но не можем да отидем с нагласата само да се защитаваме. Нужно е да играем смело и да покажем нашия стил на терена. Знаем, че можем да победим всеки отбор в първенството, и въпреки че ще бъде голямо предизвикателство, отиваме там, за да спечелим“.

Резултатите на Брайтън срещу Арсенал със сигурност са причина за оптимизъм, тъй като „чайките“ са спечелили три и са завършили наравно в два от предишните си седем мача в първенството на „Емиратс“.

Снимки: Gettyimages