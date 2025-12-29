Клод Пюел се завърна в Ница, засега само за шест месеца

Ница обяви официално раздялата с Франк Ез като старши треньор, както и моменталното назначение на Клод Пюел на позицията. Договорът на 64-годишния футболист засега е само до края на настоящия сезон.

Пюел преди това бе начелото на Ница от 2012 до 2016 г. Той е бил треньор и на Олимпик Лион, Лил, Сент Етиен, Лестър, Саутхамптън и Монако, с който спечели френската лига и Суперкупата през сезон 1999/2000.

"Трябва да сме премерени, да се отдалечим от опасната зона, преди да се стремим към каквото и да било друго. Януари ще бъде труден с поредица от мачове и играчи, присъстващи на Купата на африканските нации. Има и контузии. Имаме 19 играчи този следобед, включително седем млади футболисти. Трябва да намерим необходимите решения, за да изиграем добър мач срещу Страсбург. Това е трудно, но много интересно предизвикателство. Не обичам да си поставям цели, искам да се фокусираме върху играта. Искам солиден отбор, играчи, които изразяват себе си. Някои футболисти имат креативност, но не се стараят достатъчно. Самата игра ще донесе резултати.

Защо шест месеца? Защото сме тук с мисия. Можех да опитам да удължа договора си с още една година, но не знам дали бих искал да продължа след края на сезона. Клубът също ще бъде свободен да избира. Достигнах определено ниво на свобода да правя нещата от страст. Ако е писано да бъде, ще се случи естествено. Засега съм си поставил шестмесечен ангажимент", заяви Пюел на първата си пресконференция, като отвори вратите и за евентуалното му оставане след края на сезона.

"Ще използвам мачовете в Лига Европа, за да дам игрово време на някои футболисти и така те да преминат определен етап. Ще видим с каква група ще пътуваме за гостуванията, тъй като искам да преценим правилно времето за игра на всеки", добави опитният треньор, който ще води Ница в гостуването на Лудогорец на 29 януари.

𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉 𝑷𝒖𝒆𝒍 de retour à l'OGC Nice ⤵︎ — OGC Nice (@ogcnice) December 29, 2025