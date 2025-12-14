Ланс се върна на върха в Лига 1 след успех над Ница, Лил победи Оскер в мач със седем гола и четири червени картона

Ланс надигра Ница с 2:0 като домакин в двубой от 16-ия кръг на френското футболно първенство и се върна на върха във временното класиране в Лига 1, изпреварвайки с една точка шампиона Пари Сен Жермен. Съставът на Ница продължава серията от поражения и се намира на 13-а позиция със 17 точки.

27-годишният нападател на домакините Одсон Едуар реализира двете попадения за успеха. Той беше точен в 15-ата и 57-ата минута, като и при двата гола му асистира Матьо Юдол.

Отборът на Оксер отстъпи при домакинството си срещу Лил 3:4, като и двата тима завършиха с по двама души по-малко. "Песовете" заемат трето място в подреждането във Франция с 32 точки, на пет от лидера Ланс, докато Оксер е в зоната на изпадащите - 16-и към момента с 12 точки.

Исландският национал Хакон Арнар Харалдсон изведе гостите напред в деветата минута, но в 38-ата те останаха с 10 футболисти на терена заради директния червен картон на 22-годишния белгийски защитник Натан Нгой.

След почивката първо бе възстановено равенството в резултата, а след това и числеността на терена. Оксер изравни за 1:1 в 57-ата минута чрез Ласин Синайоко, а три минути по-късно Клеман Акпа получи втори жълт и съответно червен картон.

Шансел Мбемба от гостите си отбеляза автогол в 66-ата минута и Оксер поведе с 2:1, но с два гола в рамките на три минути – между 77-ата на Набил Бенталеб и на Сориба Диауне в 80-ата Лил обърна до 3:2. Само три минути по-късно след точно изпълнена дузпа на Синайоко домакините изравниха отново за 3:3.

Нови три минути бяха необходими на Лил отново да излезе напред в резултата, след като в 86-ата минута Бенжамен Андре реализира за 4:3, а в 88-ата.

Ромен Перо от гостите и Усама Ел Азузи от Оксер се спречкаха и бяха изгонени с червени картони.

Снимки: Imago