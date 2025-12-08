Михаел Шумахер си остава недосегаем в историята на Формула 1

Спечелената от Ландо Норис световна титла във Формула 1 през 2025 година означава, че Михаел Шумахер продължава да е единственият пилот в цялата история на спорта, който е успял да спечели в пет поредни титли.

Michael Schumacher remains the only driver to win FIVE consecutive F1 World Championships 🐐 pic.twitter.com/7suAwNUIWA — Autosport (@autosport) December 7, 2025

Постижението на германеца можеше да бъде изравнено от Макс Верстапен, който през сезон 2025 се бореше за своята пета поредна титла. Нидерландецът обаче завърши на две точки зад Норис и така неговата серия от поредни титли достигна да своя край, оставайки Шумахер недосегаем на върха в тази класация.

Иначе в историята на спорта има още три случая, освен този на Верстапен, в които пилот печели четири поредни титли. Това са сериите на Хуан Мануел Фанджо (1954-1957), Себастиан Фетел (2010-2013) и Люис Хамилтън (2017-2020).

Снимки: Gettyimages