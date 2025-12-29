Интерес от четири държави към Йоанис Питас

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас е обект на засилен интерес от множество чуждестранни клубове, пише кипърският сайт Shoot and Goal. Именно той преди няколко дни беше първоизточникът на информацията, че иранският гранд Естеглал изкушава голмайстора с оферта за годишна заплата от близо 1 милион евро.

Последните сведения около кипърския национал сочат, че освен от Иран, интерес към него има още от Полша, Русия и родината му. Припомняме, че преди година "армейците" спечелиха наддаване с Легия (Варшава) за подписа на нападателя, а наскоро имаше информации, че полският гранд, който се намира в незапомнена игрова криза, отново следи ситуацията около него.

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

През миналата зима ЦСКА спазари Питас с АИК за 1.3 млн. евро, колкото предлагаше и Легия, но на повече траншове. Освен това "червените" предложиха по-добри финансови условия на стрелеца. Сега обаче Естеглал е поставил на масата още по-изкушаваща оферта, която ще позволи на ЦСКА да покрие всичките си разходи за Питас, а на него ще осигури близо двойно увеличение на заплатата.