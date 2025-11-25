Съдийска грешка помогна на Бенфика в сблъсъка на пълните нули

Бенфика надви Аякс с 2:0 като гост в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига, с което спечели изобщо първите си точки в турнира. Досега двата тима бяха единствените с нулев актив и заемаха последните две места. Грандът от Амстердам ще продължи да бъде там, докато момчетата на Жозе Моуриньо поне за малко ще си отдъхнат.

Съдийско недоглеждане обаче беше в основната на успеха на португалците. Още в 6-ата минута те поведоха в резултата след гол на Самуел Дал, паднал след центриране от корнер. На повторенията обаче се видя, че при атаката, довела до ъгловия удар, има засада на Леандро Барейро. Страничният рефер обаче не видя това, а в случая и ВАР не помогна, защото технологията не се използва при корнери.

Въпросният Барейро реализира и второто попадение в последните секунди, когато почти всички играчи на Аякс се бяха изнесли напред в търсене на късно изравняване. Тогава Бенфика организира контраатака, при която Барейро излезе сам срещу вратаря и го прониза за 2:0.

В този мач нидерландците бяха водени от временния си наставник Фред Грим, който по-рано през месеца замени Джони Хейтинга. Аякс е в дълбока криза, като има само една победа в последните си 11 мача във всички турнири.

Под ръководството на Моуриньо пък Бенфика постепенно набира скорост и вече има пет победи в последните си седем срещи.

В следващия кръг от Шампионската лига тимът от Лисабон ще посрещне Наполи, а Аякс ще пътува чак до Азербайджан за сблъсък с Карабах. И двата мача ще са на 10 декември.