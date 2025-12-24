От Ди Мария до Еузебио: Павлидис подгони голови рекорди на Бенфика

Евангелос Павлидис достигна кръгла цифра в кариерата си за Бенфика срещу Фамаликао. Силно и точно изпълнената дузпа маркира 50-ия гол на гръцкия национал с фланелката на „орлите“.

Пътят на Павлидис, привлечен от АЗ Алкмаар за 18 милиона евро през лятото на 2024 г., започна с известно недоверие от трибуните, породено от едва седемте гола, отбелязани през първите четири месеца на сезона.

Порто продължава с победите, Бенфика настигна Спортинг

Съмнението окончателно се превърна в сигурност през 2025 г., календарна година, в която само Хари Кейн (59 гола) и Килиан Мбапе (51 гола) са вкарали повече. Възходящата траектория на настоящия голмайстор на Лига Португал не изненадва Руи Агуаш, автор на 104 гола в 237 мача за „орлите“. Бившият нападател на Бенфика подчертава в интервю пред "А Бола", че качеството на Павлидис „никога не е било под въпрос, дори в по-малко резултатните периоди“.

„Полезната“ способност на нападателя да играе с гръб към вратата и да диктува темпото на атаките на „червените“ се допълва от изострен нюх за гол, „винаги важен за самочувствието на един нападател“. Руи Агуаш признава, че „е трудно да се избяга“ от „стреса“ на адаптацията.

Павлидис преодоля първоначалния натиск и отговори с уникален рекорд сред нападателите на Бенфика през последните 60 години. Гръцкият национал стана първият играч на гранда от Лисабон, отбелязал 43 гола в една календарна година след Еузебио през 1965 г. Павлидис може да стане и третият играч на „орлите“ с най-много голове за клуба в една календарна година, ако се разпише в Брага в неделя.

Руи Агуаш аплодира цифрите, но подчертава „цялостното влияние“ на Павлидис „за всичко, което представлява за отбора, включително в дефанзивен план“. Бившият нападател на „орлите“ не пести похвали за „завършения и много зрял играч“, който се надява да остане на „Луш“.



„Виждам го в Бенфика в бъдеще. Не е на идеалната възраст клубът да извлече финансова полза. Това, което представлява в момента, го прави играч, който да остане. Няма да се изненадам, ако се изравни с исторически играчи“, обясни бившият португалски национал.

Засега един гол в Брага гарантира влизането на Павлидис в топ 10 на най-добрите чуждестранни голмайстори на Бенфика за всички времена, наравно с Анхел Ди Мария (51), а два гола му позволяват да се изравни със сънародника си Костас Митроглу (52). Оскар Кардосо е най-добрият чуждестранен голмайстор на „орлите“ със 172 точни удара.

Павлидис е, към този момент, убедително най-добрият голмайстор на Бенфика за сезона с 20 точни удара, 8 от които от бялата точка. Хладнокръвието е визитна картичка за нападател, който е донесъл победата на „червените“ в девет случая. Повече от головете обаче, емоционалният контрол и четенето на играта впечатляват Руи Агуаш, който признава, че те могат да доведат до още по-важна роля в ежедневието на „червените“: „Капитан? Той има качества за това.“

Снимки: Imago