Следете НБА със Sportal.bg: Играе се първият мач за тази нощ

  • 28 дек 2025 | 00:40
  • 471
  • 0
В ранните часове на 28-и декември (неделя) се играят девет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало лидери в двете конференции са Оклахома Сити Тъндър с баланс от 26 победи и 5 загуби (Запад) и Детройт Пистънс с 24 успеха и 7 поражения.

В полунощ българско време започна двубоят между Сакраменто Кингс и Далас Маверикс.

В 2:00 часа са насрочени две срещи, като в едната от тях Ню Орлиънс Пеликанс приема Финикс Сънс.

Другият мач по това време е между Орландо Меджик и Денвър Нъгетс.

Час по-късно пък започват всички останали шест мача от програмната схема. Атланта Хоукс е домакин на Ню Йорк Никс.

Маями Хийт посреща Индиана Пейсърс.

Минесота Тимбъруулвс играе у дома срещу Бруклин Нетс.

Сан Антонио Спърс домакинства на Юта Джаз.

Хюстън Рокетс се изправя срещу Милуоки Бъкс.

Чикаго Булс също излиза на паркета и играе с Милуоки Бъкс.

