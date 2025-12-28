Следете НБА със Sportal.bg: Играе се първият мач за тази нощ

В ранните часове на 28-и декември (неделя) се играят девет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.
Преди тяхното начало лидери в двете конференции са Оклахома Сити Тъндър с баланс от 26 победи и 5 загуби (Запад) и Детройт Пистънс с 24 успеха и 7 поражения.
В полунощ българско време започна двубоят между Сакраменто Кингс и Далас Маверикс.
В 2:00 часа са насрочени две срещи, като в едната от тях Ню Орлиънс Пеликанс приема Финикс Сънс.
Другият мач по това време е между Орландо Меджик и Денвър Нъгетс.
Час по-късно пък започват всички останали шест мача от програмната схема. Атланта Хоукс е домакин на Ню Йорк Никс.
Маями Хийт посреща Индиана Пейсърс.
Минесота Тимбъруулвс играе у дома срещу Бруклин Нетс.
Сан Антонио Спърс домакинства на Юта Джаз.
Хюстън Рокетс се изправя срещу Милуоки Бъкс.
Чикаго Булс също излиза на паркета и играе с Милуоки Бъкс.