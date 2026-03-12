Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на ключов играч

Мачът между Цървена звезда и Фенербахче от 31-ия кръг на Евролигата в петък, 13 март, от 21:00 часа е ключов в несигурната битка за класиране в плейофите. Турският отбор не е само настоящ европейски шампион, но и през текущия сезон демонстрира върхова баскетболна игра – Фенербахче заема първо място в Евролигата с баланс 22-7 и впечатляваща серия от 19 поредни победи във всички състезания.

За тази впечатляваща статистика говори и треньорът на "червено-белите".

"Да, не само резултатно, те са и най-добрият отбор в Евролигата по отношение на играта. Преминаха през контузии на основни играчи, но въпреки това поддържат висок ритъм на игра, високо ниво и, както се казва, "душат" отборите до определена граница, където мнозина се отказват в самия край. Ние може би ще пропуснем някоя атака, някой изстрел и всичко това, но не бива да спираме да играем конкурентно, да играем здраво в защита и по същия начин като тях, да се опитаме...."

В предишния сблъсък между тези два отбора важна роля изигра Тайсън Картър. Преди пет месеца Картър беше един от основните играчи, но след мача в Истанбул претърпя белодробна емболия. Той се завърна на терена миналия уикенд срещу Клуж в АБА лигата и е ясно, че ще му е необходимо време, за да се върне в познатата си форма. За това говори и Саша Обрадович.

"Картър също е играч, от когото очакваш много и така беше в началото. Трябва да си търпелив, трябва да настояваш, той все още не е на очакваното ниво по основателни причини, но ето, това също е много важно – треньорът да го изтърпи."

Обрадович говори и за важността на отпускането на отбора, който е под огромен натиск.

"Има хиляди методи, но е важно преди всичко отново да правим нещата, които, както се казва, са били наше качество в миналото. Да си припомним това и това е един от методите. Много неща зависят и индивидуално от това как самите играчи се подготвят извън терена, и всичко това са навици, рутини, които създаваш, а аз мисля, че това също е следствие от това, което трябва да правиш, когато дойдат най-трудните мачове. Тоест, колко добра отстъпка правиш някъде и в някои победи, на някои хора, които знаят как да го правят. Тогава на тях вероятно им е по-лесно да играят мача и да обръщат по-малко внимание на грешките. Това също е нещо, за което трябва да се внимава, тоест да се остане възможно най-кратко в някоя грешка и отново да се върнем към физическите неща, които трябва да правим."