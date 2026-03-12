Апоел преговаря за нов договор с важен играч

Апоел Тел Авив започна преговори с Ишмаил Уейнрайт за удължаване на сътрудничеството им, тъй като клубът желае да запази един от ключовите си играчи в състава и за следващите сезони.

Според публикация на Sport5, Апоел Тел Авив вече е започнал разговори с баскетболиста с цел подписване на нов договор.

31-годишният играч кара втория си сезон в Израел и се е утвърдил в ротацията на Апоел.

През миналия сезон Уейнрайт изигра решаваща роля за успешния поход на отбора в ЕвроКъп, допринасяйки за спечелването на титлата и осигуряването на промоция в Евролигата.

Преди пристигането си в Европа, американско-угандийският играч имаше опит в НБА, като е играл за Сънс и Блейзърс.

И през този сезон Уейнрайт продължава да играе стабилна роля в Апоел в Евролигата. Той е на терена средно по 24,8 минути на мач, което го нарежда на трето място в отбора по този показател.

Той записва средно по 4,6 точки и 2,6 борби на мач, като допринася основно с защитата си, физиката и гъвкавостта си на крилото.