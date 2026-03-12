Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел преговаря за нов договор с важен играч

Апоел преговаря за нов договор с важен играч

  • 12 март 2026 | 18:25
  • 282
  • 0
Апоел преговаря за нов договор с важен играч

Апоел Тел Авив започна преговори с Ишмаил Уейнрайт за удължаване на сътрудничеството им, тъй като клубът желае да запази един от ключовите си играчи в състава и за следващите сезони.

Според публикация на Sport5, Апоел Тел Авив вече е започнал разговори с баскетболиста с цел подписване на нов договор.

31-годишният играч кара втория си сезон в Израел и се е утвърдил в ротацията на Апоел.

През миналия сезон Уейнрайт изигра решаваща роля за успешния поход на отбора в ЕвроКъп, допринасяйки за спечелването на титлата и осигуряването на промоция в Евролигата.

Преди пристигането си в Европа, американско-угандийският играч имаше опит в НБА, като е играл за Сънс и Блейзърс.

И през този сезон Уейнрайт продължава да играе стабилна роля в Апоел в Евролигата. Той е на терена средно по 24,8 минути на мач, което го нарежда на трето място в отбора по този показател.

Той записва средно по 4,6 точки и 2,6 борби на мач, като допринася основно с защитата си, физиката и гъвкавостта си на крилото.

Следвай ни:

Още от Евролига

Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

  • 12 март 2026 | 17:23
  • 441
  • 0
Барселона остана без един от най-добрите си играчи до края на сезона

Барселона остана без един от най-добрите си играчи до края на сезона

  • 12 март 2026 | 17:12
  • 566
  • 0
Шест мача за старт на кръг №31 в Евролигата

Шест мача за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 12 март 2026 | 16:35
  • 477
  • 0
Олимпиакос окончателно без Везенков и срещу Монако

Олимпиакос окончателно без Везенков и срещу Монако

  • 12 март 2026 | 16:26
  • 665
  • 0
Партизан изненада Виртус Болоня

Партизан изненада Виртус Болоня

  • 12 март 2026 | 05:28
  • 1554
  • 0
Джонатан Мотли под въпрос за Апоел срещу Барселона

Джонатан Мотли под въпрос за Апоел срещу Барселона

  • 11 март 2026 | 19:46
  • 940
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 6270
  • 10
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 13233
  • 35
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 31083
  • 171
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 22996
  • 49
Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 8293
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 8018
  • 21