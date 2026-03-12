Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

Маркъс Хауърд е извървял необикновен път в европейския баскетбол. От рекордите по отбелязани точки в Маркет и двугодишния му престой в НБА с Нъгетс до Никола Йокич, до превръщането му в един от най-експлозивните реализатори в Евролигата с Баскония.

В интервю за Basketball Sphere американският гард говори за спечелването на първата си титла с отбора от Витория, за треньорите, които са му повлияли, за слуховете, които го свързват с Цървена звезда, както и за една „недооценена“ страна на Чима Монеке.

След три години и половина в отбора, Хауърд най-накрая отпразнува първата си отборна титла: Купата на Краля. Пътят към върха беше впечатляващ, тъй като Баскония последователно елиминира Тенерифе, Барселона и Реал Мадрид. Самият той подчерта колко важен е трофеят за клуба и града:

„Това е огромно постижение за клуба и за нашия град. Не много играчи могат да кажат, че са спечелили Купата на Краля.“

Тази година имаше и трудности, най-вече заради контузии. Хауърд обаче подчерта колко важна е била подкрепата на треньора Паоло Галбиати. „Неговата енергия и страст, както и начинът, по който общува с играчите, ми помогнаха много. Той ме подкрепя, независимо дали съм контузен или не, и ми показва доверие.“

Той си спомни и първия си сезон в Европа, когато впечатли срещу сръбските отбори. Отбеляза 33 точки срещу Партизан и седмица по-късно 30 срещу Цървена звезда. „Не знаех какво да очаквам, когато дойдох в Европа. Просто исках да играя моята игра и да помогна на отбора. Тези мачове ми дадоха голямо самочувствие.“

Хауърд спомена и бившия си треньор в Баскония, Жоан Пеняроя, който сега е начело на Партизан. „Много ми харесваше да играя за него. Той обича бързия баскетбол и да използва силните страни на играчите.“

Същевременно той говори с добри думи и за Душко Иванович, който пое Баскония в средата на сезон 2023-24. „Той донесе професионализъм и интензивност. Изискваше съвършенство от всички нас. Бях чувал различни истории, но моят опит с него беше много положителен.“

Специално спомена бившите си съотборници Чима Монеке и Коди Милър-Макинтайър, които сега играят за Цървена звезда. За Монеке той дори се спря на нещо, което според него често остава незабелязано:

„Хората виждат предимно неговата енергия, но неговата баскетболна интелигентност е изключително висока. Той чете играта и бързо разбира системите на противника.“

Напоследък имаше публикации, които го свързваха с Цървена звезда. Самият той обаче уточни, че не е чул нищо официално.

„От моя страна не съм чул нищо. Никой не ми е казал нищо.“

Хауърд прекара две години в Денвър Нъгетс и имаше възможността да наблюдава отблизо развитието на Никола Йокич. „Мисля, че той е най-добрият играч в света. Той е невероятно трудолюбив и неговата баскетболна интелигентност е най-голямата, която съм виждал. Той знае какво ще се случи, преди да се случи.“

С договор до 2028 г. в Баскония, Хауърд иска да напише още по-голяма история. „Бих искал да бъда запомнен като някой, който е давал всичко от себе си, за да печели отборът. Моята мечта е да спечеля Евролигата и испанското първенство.“