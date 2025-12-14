Никс срещу Спърс на финала на Купата на НБА

Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс ще се срещнат на финала в третото издание за Купата на Националната баскетболна асоциация. Двата отбора спечелиха полуфиналните срещи и ще спорят за трофея в Лас Вегас на 16 декември.

Отборът на Ню Йорк надигра Орландо със 132:120 в единия полуфинал. Джейлън Брънсън отбеляза 25 от рекордните си за сезона 40 точки през първото полувреме, Карл-Антъни Таунс добави 29 точки за успеха на Никс, който е пети пореден за отбора през сезона в Националната баскетболна асоциация.

have a good night knicks fam 🧡💙 pic.twitter.com/uBN4bVYWgM — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 14, 2025

В другия полуфинал на Запад Сан Антонио победи Оклахома Сити Тъндър със 111:109.

Джейлън Съгс отбеляза 26 точки, а Паоло Банкеро добави 25, като Меджик загубиха за първи път от шест мача за Купата на НБА и бяха елиминирани.

.@wemby highlights on repeat 🔁



📊: 22 PTS | 9 REB | 2 AST | 2 BLK pic.twitter.com/5WSNoAyPKY — San Antonio Spurs (@spurs) December 14, 2025

Виктор Уембаняма се завърна на игрището след контузия на прасеца и вкара 15 от 22-те си точки през последната четвърт за успеха на Спърс. Уембаняма се завърна след 12 мача отсъствие и игра само 20 минути. Той добави и девет борби.

Девин Васел вкара 23 точки, а Де'Аарън Фокс и Стефон Касъл добавиха по 22, като Сан Антонио нанесе на Тъндър едва втората им загуба в 26 мача този сезон.

Шей Гилджъс-Александър вкара 29 точки за Тъндър, чиято рекордна серия от 16 победи беше прекъсната. Оклахома Сити не беше губил от 5 ноември срещу Портланд.

Снимки: Imago