Никс остава на върха в Атлантика след драматичен успех

Ню Йорк Никс остава на върха в Атлантическата дивизия и 2-и в цялата Източна конференция, след като надви Кливланд със 126:124 у дома и записа 21-а победа в 30 мача след началото на сезона. Джейлън Брънсън измъкна успеха с тройка 1:05 минути преди края на срещата, като Никс трябваше да преодолеят много усилия, за да стопят в четвъртата част дефицит от 17 точки и да победят Кливланд.

Брънсън вкара 13 от всичките си 34 точки в мача във финалните 7:15 минути, което за клуба се превърна и най-големия обрат, който те правят от началото на сезона до момента. Много силно се включиха резервите Джордан Кларксън (25 точки) и Тайлър Колек (16 точки и 9 завършващи подавания), а Карл-Антъни Таунс също направи запомнящ се мач, след като с 11 точки и 14 борби записа дабъл-дабъл.

Донован Мичъл реаризира 34 за Кливланд, които остават на 2-ото място в Центрланата дивизия със 17 победи и 15 поражения. Тимът водеше в три от четирите части на мача, но се провали в последната и така за първи път през годината допускат такъв изход. Дарайъс Гарланд записа 20 точки и 10 подавания, за да помогне.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages