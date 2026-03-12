Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

  • 12 март 2026 | 17:23
  • 304
  • 0
Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

Баскетболистите на Фенербахче ще гостуват на Цървена звезда, чийто екип носи българският национал Коди Милър-Макинтайър, в мач от 31-ия кръг на Евролигата. Мачът в "Белградска Арена" е насрочен за петък (13 март) в 21:00 часа.

Турският гранд пристига в сръбската столица като настоящ шампион и лидер в класирането.

Фенербахче е във фантастична форма – записа 19 поредни победи във всички турнири. Всъщност, последната си загуба претърпя на 8 януари от Дубай.

Въпреки това, Шарунас Ясикевичус с доза предпазливост анонсира мача срещу Цървена звезда.

"Винаги е трудно да се играе в Белград. Звезда прави отличен сезон, те са страхотен отбор в борбата под коша и в прехода. Това е нещо, с което трябва да се справим. Повтарям, не е лесно да се играе в тази атмосфера и нашите играчи трябва да бъдат фокусирани. Нашите гардове трябва да водят отбора, за да играем нашата игра.", заяви Шарунас Ясикевичус.

В първата среща между двата отбора този сезон, „червено-белите“ триумфираха в Истанбул с 86-81.

За отбора на Саша Обрадович би било изключително важно да повторят този успех, тъй като в момента са на седмо място в таблицата с актив от 17 победи и 13 загуби.

