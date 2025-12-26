Популярни
Звезда на Ню Йорк се сгоди за секси инфлуенсър

  • 26 дек 2025 | 21:45
  • 355
  • 0
Звезда на Ню Йорк се сгоди за секси инфлуенсър

Една от звездите на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс и инфлуенсърът Джордин Уудс са сгодени, оповестиха двамата чрез публикация в "Инстаграм".

Двойката показа 15 снимки на предложение за брак, направени на покрив в Ню Йорк Йорк, а Уудс беше облечена в дълга бяла рокля и палто.

Двамата имат връзка от пет години. През септември 2020 година Уудс разкри, че са заедно, споделяйки няколко снимки от плаж в идентични бански костюми, а под тях беше написала: "Намерих теб, по-късно открих себе си".

Уудс е инфлуенсър, модел и актьор, най-известен с участията си в риалити програмите "Keeping Up with the Kardashians" и "Life of Kylie", резултат от близкото ѝ приятелство с Кайли Дженър.

Таунс е играч от НБА, който започва кариерата си в Минесота Тимбърулвс. Миналата година, когато той участва за четвърти път в Мача на звездите, навлизайки в 10-ия си сезон, отборът го размени с Ню Йорк Никс за Джулиъс Рандъл, Донте ДиВинченцо и избор в първия кръг на Драфта.

Снимки: Gettyimages

