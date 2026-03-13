Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача от НБА тази нощ

В ранните часове на 13-ти март (петък) се играят девет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Преди тяхното начало лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с актив от 51 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с баланс от 46 успеха и 18 поражения (Източна конференция). И двата тима имат ангажименти тази нощ, като “бурите” могат да направят услуга на Пистънс, ако победят един от преследваите им Бостън Селтикс.

Именно Детройт Пистънс открива програмната схема с домакинство на Филаделфия 76ърс в 1:00 часа българско време.

По същото време се играят и още два мача, като в единия от тях Индиана Пейсърс приема Финикс Сънс.

Третият двубой от този часови диапазон е между Орландо Меджик и Вашингтон Уизардс.

Половин час по-късно започват още два мача и в единия от тях Атланта Хоукс посреща Бруклин Нетс.

Другата среща е между Маями Хийтс и Милуоки Бъкс.

В 2:00 часа стартира сблъсъка между Мемфис Гризлис и Далас Маверикс.

Час по-късно Сан Антонио Спърс е домакин на Денвър Нъгетс.

От 3:30 часа е и домакинството на Оклахома Сити Тъндър срещу Бостън Селтикс, към което и Детройт Пистънс ще хвърля по едно око непосредствено след края на своя мач.

Последният мач за тази нощ стартира от 4:30 часа и в него ЛА Лейкърс приема Чикаго Булс.