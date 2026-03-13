Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача от НБА тази нощ

Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача от НБА тази нощ

  • 13 март 2026 | 00:36
  • 52
  • 0
Следете НБА със Sportal.bg: Девет мача от НБА тази нощ

В ранните часове на 13-ти март (петък) се играят девет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Преди тяхното начало лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с актив от 51 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с баланс от 46 успеха и 18 поражения (Източна конференция). И двата тима имат ангажименти тази нощ, като “бурите” могат да направят услуга на Пистънс, ако победят един от преследваите им Бостън Селтикс.

Именно Детройт Пистънс открива програмната схема с домакинство на Филаделфия 76ърс в 1:00 часа българско време.

По същото време се играят и още два мача, като в единия от тях Индиана Пейсърс приема Финикс Сънс.

Третият двубой от този часови диапазон е между Орландо Меджик и Вашингтон Уизардс.

Половин час по-късно започват още два мача и в единия от тях Атланта Хоукс посреща Бруклин Нетс.

Другата среща е между Маями Хийтс и Милуоки Бъкс.

В 2:00 часа стартира сблъсъка между Мемфис Гризлис и Далас Маверикс.

Час по-късно Сан Антонио Спърс е домакин на Денвър Нъгетс.

От 3:30 часа е и домакинството на Оклахома Сити Тъндър срещу Бостън Селтикс, към което и Детройт Пистънс ще хвърля по едно око непосредствено след края на своя мач.

Последният мач за тази нощ стартира от 4:30 часа и в него ЛА Лейкърс приема Чикаго Булс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 13 март 2026 | 00:12
  • 2867
  • 0
Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

  • 12 март 2026 | 18:40
  • 577
  • 0
Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

  • 12 март 2026 | 18:33
  • 498
  • 0
Апоел преговаря за нов договор с ключов играч

Апоел преговаря за нов договор с ключов играч

  • 12 март 2026 | 18:25
  • 559
  • 0
Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

  • 12 март 2026 | 17:23
  • 568
  • 0
Барселона остана без един от най-добрите си играчи до края на сезона

Барселона остана без един от най-добрите си играчи до края на сезона

  • 12 март 2026 | 17:12
  • 762
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 23829
  • 81
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 23852
  • 53
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 13927
  • 8
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 4861
  • 5
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 41139
  • 228
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 29533
  • 64