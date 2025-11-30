Популярни
Обявеният преди дни нов анализатор на ЦСКА 1948 напусна клуба
Радостин Александров ще продължи кариерата си в Балкани от Косово. Към този момент отборът е на първо място във временното класиране. Александров ще бъде първи помощник на старши треньора Мислав Кароглан. Хърватинът беше наставник на Хайдук (Сплит) и Шериф (Тираспол) преди да поеме бившия шампион на Косово.

След двугодишния си престой в Словения, Александров за кратко беше в треньорския щаб на ЦСКА 1948, но е имал договорка с ръководството на клуба да си тръгне при оферта от чужбина. Договорът на специалиста в Косово е за две години и половина.

