Радостин Александров започна работа в ЦСКА 1948

Нов треньор в намиращия се във временна криза отбор на ЦСКА 1948. Доскорошният наставник на словенския втородивизионен Табор Сежана Радостин Александров е започнал работа в клуба от Бистрица.

Той е бил на пейката още в Кърджали за гостуването на Арда, загубено с 0:3. Засега младият специалист е записан като анализатор. Не е изключено обаче, ако слабите резултати на ЦСКА 1948 продължат, да видим нова треньорска рокада и Александров да смени Иван Стоянов.



34-годишният Радостин Александров е бивш треньор в Ботев (Пд). Той бе в щаба на Азрудин Валентич и спечели бронзови медали с "канарите".



Тимът на ЦСКА 1948 записа две загуби и едно реми, без да отбележи попадение. Цяло чудо е, че отборът все още е на второ място във временното класиране. Наскоро за помощник-треньор бе назначен Коста Янев.



Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви иронично с пост във Фейсбук, че битката за оцеляване ще е тежка. Бизнесменът обаче често прибягва до треньорски смени, така че съвсем не е изключен вариантът скоро да има нова такава промяна.