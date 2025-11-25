Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Радостин Александров започна работа в ЦСКА 1948

Радостин Александров започна работа в ЦСКА 1948

  • 25 ное 2025 | 10:44
  • 291
  • 0
Радостин Александров започна работа в ЦСКА 1948

Нов треньор в намиращия се във временна криза отбор на ЦСКА 1948. Доскорошният наставник на словенския втородивизионен Табор Сежана Радостин Александров е започнал работа в клуба от Бистрица.

Той е бил на пейката още в Кърджали за гостуването на Арда, загубено с 0:3. Засега младият специалист е записан като анализатор. Не е изключено обаче, ако слабите резултати на ЦСКА 1948 продължат, да видим нова треньорска рокада и Александров да смени Иван Стоянов.

34-годишният Радостин Александров е бивш треньор в Ботев (Пд). Той бе в щаба на Азрудин Валентич и спечели бронзови медали с "канарите".

Тимът на ЦСКА 1948 записа две загуби и едно реми, без да отбележи попадение. Цяло чудо е, че отборът все още е на второ място във временното класиране. Наскоро за помощник-треньор бе назначен Коста Янев.

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви иронично с пост във Фейсбук, че битката за оцеляване ще е тежка. Бизнесменът обаче често прибягва до треньорски смени, така че съвсем не е изключен вариантът скоро да има нова такава промяна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

  • 24 ное 2025 | 23:34
  • 8329
  • 7
Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

  • 24 ное 2025 | 19:54
  • 1763
  • 1
Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

  • 24 ное 2025 | 19:42
  • 1978
  • 0
Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 2735
  • 0
Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

  • 24 ное 2025 | 19:09
  • 14448
  • 25
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 24673
  • 33
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 542795
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 3366
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 4785
  • 4
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 1648
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5092
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 33907
  • 113