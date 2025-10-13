Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Табор (Сежана)
  3. Радостин Александров напусна Табор

Радостин Александров напусна Табор

  • 13 окт 2025 | 11:26
  • 1934
  • 2
Радостин Александров напусна Табор

Радостин Александров напусна Табор (Сежана), научи Sportal.bg. Той беше начело на тима 2 години и води отбора в 66 официални мача, като постигна 34 победи и 18 равенства. Под ръководството на Александров Табор допусна 14 поражения, но записа рекордните 897 минути без допуснат гол и беше непобеден в 17 последователни мача в лигата.

Александров се присъедини към Табор в труден период след изпадане от Първа лига и постави добри основи за успешно продължение и развитие.

Той наложи редица млади българи в отбора си, които към момента остават в клуба.

