Радостин Александров напусна Табор

Радостин Александров напусна Табор (Сежана), научи Sportal.bg. Той беше начело на тима 2 години и води отбора в 66 официални мача, като постигна 34 победи и 18 равенства. Под ръководството на Александров Табор допусна 14 поражения, но записа рекордните 897 минути без допуснат гол и беше непобеден в 17 последователни мача в лигата.

Александров се присъедини към Табор в труден период след изпадане от Първа лига и постави добри основи за успешно продължение и развитие.

Той наложи редица млади българи в отбора си, които към момента остават в клуба.