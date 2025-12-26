След трудния сезон 2025 в Хюндай очакват по-добро представяне през 2026 година

Сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) изобщо не отговори на високите очаквания, които в отбора на Хюндай имаха, след като кампанията мина под доминацията на Тойота. Пилотите на японската марка записаха 12 победи в 14-те ралита, а единствено Ойт Танак и Тиери Нювил успяха да откраднат по един успех за Хюндай, триумфирайки съответно в рали „Акрополис“ и рали „Саудитска Арабия“.

За Хюндай годината започна със старата версия на i20 N Rally1, която беше заменена от подобрения вариант за втория старт в Швеция. Обновената версия на автомобила на корейците се представи по-добре в бързите макадамови ралита, но изпитваше затруднения в асфалтовите състезания, в които нивата на сцепление са по-ниски. Отделно тя имаше и проблеми с надеждността, което принуди Танак да се върне към версията от 2024 година в последните ралита, в които той имаше поне теоретичен шанс за титлата, която в крайна сметка беше спечелена за девети път от Себастиен Ожие.

Себастиен Ожие стана най-възрастния шампион в историята на WRC

Шефът на Хюндай Сирил Абитебул обаче вярва, че отборът на корейците ще се представи по-силни през 2026 година. По думите на французина, който е начело на Хюндай от 2023 година насам, сега структурата на екипа на Хюндай е по-стабилна, което би трябвало да позволи на корейската марка да се представя по-силно още от първия кръг в Монте Карло в края на януари.

Хюндай обяви пилотите си за сезон 2026 в WRC, трима ще заменят Танак

„Беше трудна и предизвикателна година – обобщи Абитебул. – След много успешния сезон 2024 ние знаехме, че ще бъде трудно да защитим нашите титли, особено с начина, по който от Тойота реагираха. Те започнаха сезона с пет коли и много силен пакет.



„От наша страна още в началото на 2023 година ние ангажирахме с изграждането на радикален нов автомобил за сезон 2025. Това решение ни донесе дългосрочни ползи, но също така означаваше, че ще имаме стръмна крива на учене в хода на сезона. Така че да, предизвикателна е правилната дума, но това беше предизвикателство, което ние приехме, когато избрахме тази посока.



„Развитието на i20 N Rally1 беше много голям проект и, гледайки назад, винаги се питаш дали моментът беше правилен. Когато аз се присъединих към отбора, той беше доминиран от Тойота, затова ние решихме да действаме смело. Оригиналният план беше да имаме изцяло нова кола, но, по една или друга причина, вместо това ние направихме голяма еволюция. Миналогодишният успех беше малко изненадващ, което показва, че в ралитата дори и малка еволюция може да донесе много. Но ние вече бяхме напреднали с нашата Evo кола и останахме отдадени на нея.



„Колата за 2025 година донесе подобрение в някои посоки, но и неизвестности и сезонът се превърна в едно учение – трябваше да разберем поведението, лимитите и как да извлечем постоянство. Беше голямо усилие, но предимството сега е ясно: имаме ясна представа какви са слабостите и имаме план за идващата година.



„Има позитиви – видни и не толкова. Двете победи бяха напълно заслужени, и в двете ралита ние контролирахме темпото. Отношението на отбора беше силно през цялата година и ние не се предадохме в нито един момент, въпреки трудностите. Ние също така направихме напредък в нашия начин на работа и как реагираме. Темпото на колата често беше добро, дори и това да не си личеше от крайния резултат. А Адриен (Фурмо) беше голям позитив.



„Привличането на млад пилот винаги носи неизвестности, но той показа зрялост, професионализъм и истински потенциал. Той също така ни помогна да разберем колата по-добре, което ще е важно преди сезон 2026. Смятам, че ние ще пристигнем силни в Монте Карло. В сравнение с миналата година, ние ще сме по-подготвени.



„Организацията е по-стабилна, ръководната структура е на място и фактът, че базата ни работи на пълни обороти премахва голяма разсейка. Ние можем да се фокусираме върху извличането на максимума от колата и екипажите. Разбира се, всички винаги е относително с това, което правят нашите съперници. Тойота и техните пилоти ще бъдат силни, особено в Монте Карло.



„Това, което ми дава увереност, е фактът, че ние познаваме и разбираме по-добре нашия пакет. Планът е фокусиран и има по-малко движещи се части спрямо миналата година. Тази година беше напомняне, че чистото представяне не е задължително да е определящия фактор. Важно е да имаш контролиран и добре разбран продукт и добра организация. Ако продължим да работим по този начин, ние ще бъдем в по-силна позиция в началото на следващия сезона“, обясни Абитебул.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages