Финансовите трудности помогнаха на младоци да рестартират кариерата си при "соколите"

Пoлусезонът за "соколите" бе съпроводен от множество трусове, които със сигурност ще останат в историята. Безспорно финансовите трудности разтърсиха тима на Спартак Варна още от самото начало на първенството, но този факт имаше и своята положителна страна. За разлика от предходния сезон, през този клубът разполага с по-малко финансови ресурси, което помогна на млади играчи да преоткрият себе си в тези обстоятелства. Някои от тях дори в един момент бяха отписани за големия футбол.

Голяма е заслугата на треньорския тандем Гьоко Хаджиевски – Диян Дончев, който показа смелост да налага младоци – нещо, което е почти немислимо в съвременния футбол. Определено те се отблагодариха по най-добрия начин. Интересен е случаят с Емил Янчев. Възпитаник на школата на Черно море, той е част от силното поколение на "моряците", от което израснаха Иван Дюлгеров, Виктор Попов, Денислав Ангелов, Велислав Василев и други. Янчев така и не успя да убеди, че мястото му е в клуба, а пътешествията във Втора лига с отборите на Пирин, Монтана, Фратрия и Спортист Своге подсказваха, че кариерата на обещаващия играч може да тръгне надолу. Всичко се промени, когато получи оферта от Спартак. Типичен централен халф, в последните срещи той бе използван успешно и като ляв защитник, което го превръща в универсален играч за варненци.

Друг юноша на Черно море – Даниел Иванов, също имаше нелеката задача да се справи с редица футболни предизвикателства. Талантът му бе забелязан от ЦСКА, а с юношеската формация на „червените“ стана шампион през 2020 г. и бе провъзгласен за най-добър млад играч. Последваха периоди на доказване в Нефтохимик, Созопол и Пирин, преди да намери себе си в Спартак. Към днешна дата футболистът с по-силен ляв крак има твърда позиция в състава като модерно обърнато дясно крило. Дамян Йорданов е едно от момчетата, израснали в школата на Спартак.

Последва четиригодишен престой в Берое, където не успя да се наложи в изградената латиноамериканска колония. Процесът на съзряване в Примаверата на Лацио и в Ботев Пловдив II се оказа успешен, преди той да заиграе главна роля в родния си клуб. Цветослав Маринов бележи най-голям прогрес. След периода в дубъла на Спартак и преотстъпването му в Ловеч, днес от него в голяма степен зависи дали "соколите" ще спечелят битката в средата на терена. И двамата вече са младежки национали, което говори за сериозно развитие на потенциала им.

Още няколко млади футболисти, дебютирали по-рано в професионалния футбол, чакат своя звезден час с екипа на варненци. Нападателят Даниел Халачев, юношеският национал Александър Александров, Александър Янчев и защитникът Кристиян Курбанов редовно попадат в групата за мачовете, а потенциалът им със сигурност ще бъде използван в подходящия момент. Така Спартак даде сериозен пример, че за талантите в българския футбол има място дори и без задължителни правила за млади играчи.



Пламен Трендафилов