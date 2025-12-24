Шанс за млад вратар на Спартак (Варна)

След раздялата на Спартак (Варна) с вратаря Илия Шаламанов-Тренков, който по всяка вероятност ще се завърне в Австралия, откъдето бе привлечен в тима, се открива възможност за Валентин Димитров да се превърне в реална конкуренция на безспорния титуляр Максим Ковальов.

19-годишният страж получава редовно наставления от треньора на вратарите и бивш национал Георги Георгиев. Към момента Димитров защитава цветовете на втория отбор на Спартак, като в немалко от срещите на дубъла демонстрира сериозни качества и се очертава като залог за добро бъдеще.



Пламен Трендафилов