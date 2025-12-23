Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Монтана подкрепи предложението на Лудогорец

Монтана подкрепи предложението на Лудогорец

  • 23 дек 2025 | 18:17
  • 307
  • 0
Монтана подкрепи предложението на Лудогорец

От Монтана подкрепиха предложението на Лудогорец за свикване на работна среща с участието на клубовете от еfbet Лига и представители на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии, на която да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

"Смятаме, че такива срещи, освен преди началото на сезона, трябва да се провеждат и непосредствено преди подновяване на шампионата след зимната пауза", обявиха от ръководството на Монтана.

