Монтана подкрепи предложението на Лудогорец

От Монтана подкрепиха предложението на Лудогорец за свикване на работна среща с участието на клубовете от еfbet Лига и представители на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии, на която да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България.

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

"Смятаме, че такива срещи, освен преди началото на сезона, трябва да се провеждат и непосредствено преди подновяване на шампионата след зимната пауза", обявиха от ръководството на Монтана.