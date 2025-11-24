WRC2 ще е най-високата рали категория, в която ще участва Ланча

Италианският производител Ланча категорично отхвърли възможността да разработи изцяло нов автомобил за предстоящата промяна в правилника на Световния рали шампионат, която трябва да влезе в сила през 2027 година, когато трябва да се появят новите бегачки версия WRC27.

Все още съществуват въпросителни около бъдещите технически регулации на WRC, като изглежда все по-малко вероятно формулата WRC27 да бъде готова за масово въвеждане през 2027 г. Известно е, че Toyota разработва нов автомобил съгласно тези правила, докато от M-Sport заявиха, че не могат да създадат заместник на Puma Rally1 навреме за 2027 г. Hyundai също не е поел ангажимент към новите регулации.

Автомобилите от категория Rally2 ще могат да се състезават редом с колите от WRC27. Това би могло да означава, че Ланча ще се превърне в официален заводски отбор на най-високото ниво в рали спорта за първи път от 1992 г. насам със своята нова машина за Rally2.

Въпреки това, директорът на Ланча Корсе, Еудженио Францети, ясно заяви, че представеният преди дни Ypsilon HF Integrale Rally2 е последният рали автомобил, който марката планира да лансира в момента, както и че разработката на автомобил за WRC27 не е на дневен ред.

„Ние направихме автомобил за Rally2, така че ще останем в тази категория - обясни Францети. - Ако категорията Rally2 получи възможност да се бори за победи в генералното класиране, добре. Ако не, ще си останем в Rally2.“

„Честно казано, изключително сложно е да се направи нова инвестиция веднага след тази за създаването на нов рали автомобил. Твърде рано е да се каже, но идеята е да изчакаме. Така че, направихме Rally2 и искаме да останем в категорията Rally2.“

Ланча ще участва с два заводски подготвени автомобила в поне осем кръга от WRC2 през следващия сезон. PH Sport, който тази година изпълнява заводската програма на Ситроен, ще поеме представянето на Ypsilon HF Integrale.

Пилотите на отбора все още не са обявени, въпреки че се очаква дългогодишният пилот на Стелантис, Йоан Росел, да остане в екипа.

