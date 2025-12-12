Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Грязин: За мен е огромна чест да карам за Ланча

Грязин: За мен е огромна чест да карам за Ланча

  • 12 дек 2025 | 13:26
  • 151
  • 0
12 дек 2025 | 13:26

Българският пилот Николай Грязин ще е заводски пилот на Ланча в WRC2 догодина и ще продължи битката за световната титла в тази категория.

„За мен е огромна чест да карам за Ланча, да съм част от тази история – коментира Николай. – Ние споделяме една и съща амбиция с тима: да се борим в челото, да подобряваме представянето ни с всеки изминал ден и да върнем това легендарно име на полагащото му се място.“

Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча
Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча

Съотборникът на Николай Йоан Росел също заяви, че се гордее, че става част от богатите и успешни традиции на Ланча в Световния рали шампионат.

„С оглед на успехите на Ланча и само като слушаш Мики Биазион, веднага разбираш, че това е марка, която изисква уважение – обясни французинът. – Много съм горд, че съм част от екипа на Ланча, а моята мотивация не се е променила от началото на кариерата ми. Нов производител, страхотни амбиции и желание за по-големи цели – да побеждаваме!“

Николай Грязин си осигури световната титла в WRC2 Challenger
Николай Грязин си осигури световната титла в WRC2 Challenger
