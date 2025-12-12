Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров) и бившият му съотборник Йоан Росел ще са двамата заводски пилоти на Ланча при завръщането на легендарната италианска марка в Световния рали шампионат с Ypsilon в WRC2 догодина.

Грязин и Росел ще се състезават с новия Ypsilon Rally2 HF Integrale, като официалното име на тима ще е Тим Ланча Корсе HF, а програмата ще се изпълнява от френския отбор PH Sport.

The first moves in the #WRC2 driver market 👀#WRC pic.twitter.com/5IHpyhUDhL — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) December 12, 2025

Ланча наследява програмата на Ситроен С3 Rally2 в WRC, като през 2025 тя отново се изпълняваше от PH Sport.

Росел завърши втори в крайното класиране в WRC2 тази година, като неговото наемане в Ланча се очакваше, тъй като той е най-успешният рали пилот на Стелантис, а през 2021 спечели световната титла в WRC3 и след се състезава само с коли на Ситроен.

Грязин преди време също беше спряган за място в Ланча, а той завърши сезон 2025 трети в крайното класиране в WRC2 и спечели титлата в WRC2 Challenger – най-популярната категория за пилоти с Rally2 автомобили.

Грязин и Росел ще дебютират за Ланча в WRC в рали „Монте Карло“ през януари, а това ще е завръщането на марката в световния шампионат за първи път от средата на първата половина на 90-те години. Ланча все още е най-успешният автомобилен производител в историята на WRC с 10 световни титли при конструкторите.