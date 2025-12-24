Дъжд провали дебюта на новия 850-кубиков двигател на Хонда

Постоянните валежи по време на тридневните изпитания в Малайзия попречиха на Хонда да изпълни планираната тестова програма с новия 850-кубиков двигател, планиран за сезон 2027 в MotoGP.

Тестовият и развоен екип на Хонда пътува до "Сепанг" миналата седмица, за да проведе последните изпитания за годината преди коледната пауза.

Въпреки това, постоянните валежи през трите дни, в които персоналът на HRC беше на пистата, не позволиха на отбора да постигне една от основните си цели: провеждане на представителни тестове с прототипа на двигателя за 2027 г.

Според различни източници, тестовият пилот на HRC Такааки Накагами е излязъл на пистата с конвенционален мотоциклет, оборудван с намален аеродинамичен пакет и 850-кубиковия двигател, който ще бъде въведен съгласно регулациите за 2027 г.

Накагами е успял да изпробва както мокрите, така и сухите смеси на гумите, които Пирели разработва за 2027, когато ще замени Мишлен като официален доставчик на гуми в MotoGP. В крайна сметка Накагами е направил много малко обиколки със сликовете, което е попречило на Хонда да събере представителни данни при сухи условия.

За японския производител тестът на „Сепанг“ беше последната възможност да се възползва напълно от концесиите на ниво D, след като събра 35% от възможните точки през сезон 2025 и премина в група C според системата.

Това „повишение“ означава, че развойният екип на HRC няма да може да тества свободно, когато и където пожелае през 2026, и ще бъде ограничен от броя на гумите на сезон (260), които всеки пилот може да използва. Освен това, титулярните пилоти на Хонда вече няма да имат право да провеждат частни тестове.

В резултат на това, подобно на Дукати (група A), KTM и Априлия (и двата в група C), Хонда ще трябва да изчака тестовете, организирани от Пирели през 2026 г. – очаква се те да бъдат два – за да тества отново новите смеси. Като алтернатива, отборът може да раздели оставащите тестове между работа по мотоциклетите за 2026 и 2027 г.

Предполага се, че Алейш Еспаргаро ще се съсредоточи върху разработването на финалната версия на RC213V, докато Накагами ще работи с новия RC214V. Еспаргаро ще се присъедини към проекта за 2027 г. в средата на сезона.

На „Сепанг“ японският тестов пилот е успял да кара с новите мокри гуми на Пирели – смес, която нито един друг производител не е имал възможност да тества досега. Останалите отбори изпробваха сухите гуми на Пирели по време на теста на „Мизано“ през септември, докато KTM също тества своя мотоциклет за 2027 г. в частна сесия на „Херес“ през ноември.