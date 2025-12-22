Тардоци: Напускам Дукати? Абсурдни и неоснователни слухове

Тим мениджърът на Дукати в MotoGP Габриеле Тардоци отрече пред GPOne.com слуховете за това, че той ще напусне заводския тим на компанията. "Това ми звучи смешно, чудя се откъде са се взели тези слухове", обясни Тардоци.

През последните дни се появиха слухове, които сериозно промениха обстановката в Дукати. В центъра на тези спекулации беше мениджърът на заводския отбор в MotoGP, Давиде Тардоци, и възможността бившият пилот от Романя да напусне поста си в края на сезон 2026.

Moments that defied the laws of physics 😱



These have been the very best saves across all classes 👏#MotoGP #SeasonRecap pic.twitter.com/XoZWZyp2if — MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 21, 2025

Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година

Самият производител от Борго Панигале се пошегува със ситуацията, като публикува в социалните си мрежи снимка на прегръдка между Тардоци и генералния директор на състезателния отдел, Джиджи Дал'Иня. Но и самото присъствие на Давиде на първия ред на събитието „Campioni in Pista“, с което „червените“ отпразнуваха паметната 2025 година в своята централа, допринесе за разсейването на тези слухове.

Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages