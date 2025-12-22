Популярни
Тардоци: Напускам Дукати? Абсурдни и неоснователни слухове

  • 22 дек 2025 | 11:06
Тим мениджърът на Дукати в MotoGP Габриеле Тардоци отрече пред GPOne.com слуховете за това, че той ще напусне заводския тим на компанията. "Това ми звучи смешно, чудя се откъде са се взели тези слухове", обясни Тардоци.

През последните дни се появиха слухове, които сериозно промениха обстановката в Дукати. В центъра на тези спекулации беше мениджърът на заводския отбор в MotoGP, Давиде Тардоци, и възможността бившият пилот от Романя да напусне поста си в края на сезон 2026.

Самият производител от Борго Панигале се пошегува със ситуацията, като публикува в социалните си мрежи снимка на прегръдка между Тардоци и генералния директор на състезателния отдел, Джиджи Дал'Иня. Но и самото присъствие на Давиде на първия ред на събитието „Campioni in Pista“, с което „червените“ отпразнуваха паметната 2025 година в своята централа, допринесе за разсейването на тези слухове.

