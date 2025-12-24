Мареска даде добри новини за феновете на Челси и охлади слуховете за Семеньо

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори пред медиите преди съботния сблъсък срещу Астън Вила у дома в Премиър лийг.

Италианецът даде много позитивни новини за всички, които обичат Челси, като обяви, че звездата на тима Коул Палмър вече е готов да изиграе цял мач. До момента футболистът бе ограничен да се появява като резерва, но Мареска вярва, че плеймейкърът е записал голям прогрес в последните седмици.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Maresca: "Cole Palmer is ready to play the full 90 minutes." pic.twitter.com/BNFfokRCq2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 24, 2025

"Мисля, че той е готов за 90 минути. Нормалният път за един завръщащ се от лечение футболист е 45 минути, после час и след това 70 минути. Вече игра 60 срещу Евертън и повече от 70 срещу Нюкасъл, така че тези стъпки вече са преминати", заяви Мареска, след което продължи с позитивните новини за Челси.

"Естевао и Лиъм Делап се завръщат, Естевао ще е на линия за събота. Не знаехме точно колко време Лиъм ще отсъства, но той се завръща в събота и сме щастливи, че и двамата са на разположение".

Maresca: "[Estevao] is back. He is available for Saturday." 🇧🇷



"And also Liam Delap, he is available for Saturday." 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/u7aDzWTPPI — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) December 24, 2025

Самият Мареска обаче ще бъде на трибуните, след като си изкара трети жълт картон от началото на сезона. Той не бе на пейката и в мач през октомври. "Наказаха ме три пъти за 100 мача. Ще бъда на трибуните, но имам пълно доверие на помощниците ми Уили Кабайеро и Дани Уокър", добави треньорът.

„Ще бъде много труден мач за нас и ще трябва да дадем най-доброто от себе си, защото Астън Вила играе много добре. Те имат ясен стил на игра и са много организирани както с топката, така и без нея. В момента са изпълнени с увереност, но ние играем у дома и ще се опитаме да спечелим трите точки, както винаги правим. Ще работим усилено и ще продължим да се развиваме", каза още Мареска.

🚨⚠️ Enzo Maresca when asked about Semenyo deal: “It’s not my focus. I’m in love with the squad we have”. pic.twitter.com/UYv6wONwj9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2025

Запитан за интереса на Челси към крилото на Борнемут Антоан Семеньо, специалистът каза лаконично: "Това не е моят фокус. Обожавам състава, който имаме".