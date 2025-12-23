Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Челси се включва в битката за Семеньо

Челси се включва в битката за Семеньо

  • 23 дек 2025 | 20:54
  • 1488
  • 0

Челси е отправил запитване към Борнемут за Антоан Семеньо. Лондончани са питали при какви условия могат да го привлекат през януарския трансферен прозорец, твърди "Атлетик". Плановете на клуба са били да привлекат нов нападател през лятото, но има възможност те да се променят, тъй като битката за Семеньо е сериозна.

Интерес към ганайския национал има от страна на Ливърпул, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед. Тотнъм отправи запитване към него миналото лято.

Борнемут оценява Семеньо на 70 милиона паунда, но в договора му има специална клауза. Според нея той може да напусне за 65 милиона през зимата. Клаузата трябва да бъде активирана на точна дата, която ще даде възможност на "черешките" да намерят негов заместник. Семеньо играе великолепно от началото на сезона и има 8 гола и 3 асистенции в 16 мача от Висшата лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

  • 23 дек 2025 | 19:41
  • 2526
  • 0
Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

  • 23 дек 2025 | 19:24
  • 2482
  • 0
Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

  • 23 дек 2025 | 19:05
  • 940
  • 0
Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

  • 23 дек 2025 | 18:42
  • 1097
  • 0
Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

  • 23 дек 2025 | 18:32
  • 2309
  • 1
Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

  • 23 дек 2025 | 18:10
  • 821
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 0:0 Кристъл Палас, динамични начални минути

Арсенал 0:0 Кристъл Палас, динамични начални минути

  • 23 дек 2025 | 21:10
  • 2222
  • 5
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 22420
  • 124
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 9790
  • 16
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 19109
  • 163
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 24295
  • 37
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 10939
  • 9