Челси се включва в битката за Семеньо

Челси е отправил запитване към Борнемут за Антоан Семеньо. Лондончани са питали при какви условия могат да го привлекат през януарския трансферен прозорец, твърди "Атлетик". Плановете на клуба са били да привлекат нов нападател през лятото, но има възможност те да се променят, тъй като битката за Семеньо е сериозна.

Интерес към ганайския национал има от страна на Ливърпул, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед. Тотнъм отправи запитване към него миналото лято.

🚨 Chelsea make initial enquiry to Antoine Semenyo camp over conditions of Jan switch. #CFC already intended to sign 1 attacker next summer so move for #AFCB forward would be accelerating plans; among multiple contenders @TheAthleticFC after @SkySportsNews https://t.co/JNkQB7X4ic — David Ornstein (@David_Ornstein) December 23, 2025

Борнемут оценява Семеньо на 70 милиона паунда, но в договора му има специална клауза. Според нея той може да напусне за 65 милиона през зимата. Клаузата трябва да бъде активирана на точна дата, която ще даде възможност на "черешките" да намерят негов заместник. Семеньо играе великолепно от началото на сезона и има 8 гола и 3 асистенции в 16 мача от Висшата лига.

Снимки: Imago