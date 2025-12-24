Джордж Ръсел обяви, че е готов да се бори за титлата

Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че има талант да се бори за световната титла след силния му сезон във Формула 1 през 2025 година.

Ръсел изкара три години като съотборник на Люис Хамилтън в Мерцедес, като се представи на нивото на 7-кратния световен шампион и по отделни показатели и по-добре. А от началото на сезон 2025 Ръсел се наложи като лидера на Мерцедес и стана единственият извън тримата претенденти за титлата, който записа победи.

Британецът записа 18 от 24 състезания, в които завърши в топ 5, не успя да вземе точки само в една надпревара – в Монако, където финишира 11-и. И също така вече има зад гърба си 45 поредни състезания без инцидент или катастрофа, заради които да е отпадал.

„Определено сезон 2025 е най-солидният в кариерата ми по отношение на представянето ми, най-постоянният и с най-малко грешки, така че да, това е най-добрият ми сезон във Формула 1“, обясни Ръсел.

„Знам, че мога да се боря с пилотите на върха на класирането. В момента златният стандарт е представянето на Макс Верстапен. Искам да се боря с него, също така той е и единственият, с когото искам да съм съотборник, за да видя на какво ниво съм.“

2026 ще е осмият сезон на Ръсел във Формула 1, пети в Мерцедес и британецът черпи вдъхновение за следващите си успехи от начина, по който Михаел Шумахер успя да изгради около себе си тима на Ферари, с който постигна най-големите си успехи – пет поредни световни титли между 2000 и 2004, които дойдоха след трудните сезони за Скудерията между 1996 и 1999.

„Винаги си припомням престоя на Шумахер във Ферари, той кара пет сезона за тима преди да спечели първата си титла със Скудерията – обясни Ръсел. – Хората помнят само успешните години, но преди това имаше сезони без титли.

„За мен няма голяма разлика дали ще съм втори или 20-и, пак не си шампион. Научих това от времето в Уилямс, когато всяко състезание бях на опашката, сега сме по-напред, но пак не се боря за титлата, така че няма голяма разлика. Или се бориш за титлата, или не, никой не иска да се бори за второто място.“

