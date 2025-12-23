Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

Мария Сол Меси, сестрата на на Лионел Меси, е претърпяла тежък пътен инцидент, съобщават световните медии. Тя е получила множество наранявания, включително фрактури на гръбначния стълб, счупени прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния.

Заради катастрофата, която е претърпяла, сестрата на Меси е трябвало да отложи сватбата си с треньора от школата на Интер Маями Хулиан Ареяно. Тя е щяла да се омъжи в родния аржентински град на футболната звезда Росарио на 3 януари.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lionel Messi's sister Maria has been involved in a serious traffic accident. She lost control of the vehicle after she fainted, and then hit a wall.



She has two fractured vertebrae, a fractured heel and a fractured wrist. She is also suffering from burns… pic.twitter.com/nSj0qBVLlN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 23, 2025

Мария Сол Меси е катастрофирала с автомобила, който е управлявала в Маями, след като е загубила контрол и се е ударила в стена.

Аржентинският телевизионен журналист и водещ Анхел де Брито заяви, че майката на Меси му е съобщила, че 32-годишната му сестра е „извън опасност“, но сега се нуждае от дълъг период на рехабилитация.

"Тя е получила изгаряния, а те се лекуват много трудно, както и разместване на прешлени. Вече е започнала рехабилитацията си в Росарио“, заяви журналистът. "Попитах майка ѝ, Селия Кучитини, защото бях получил информация, и тя ми потвърди, че е вярно, но Мария Сол е добре. Има две счупени прешлена, счупена пета и китка. Сватбата ще бъде отложена. Селия ми каза, че е припаднала и се е ударила в стена".

María Sol Messi, Lionel Messi's sister, suffered a car accident while driving her truck in Miami and had to postpone her wedding, scheduled for January 3.



According to confirmed reports, she lost control at the wheel and crashed into a wall. As a result of the impact, she… pic.twitter.com/5qhrXT5dmp — MessiMania (@M10Update) December 23, 2025

Подобно на Лионел и съпругата му Антонела Рокуцо, сестра му Мария Сол Меси и нейният годеник се познават от деца, тъй като са израснали в един и същи квартал.

Сестрата на аржентинската мегазвезда е дизайнерката на дрехи и предприемач, като винаги е страняла от светлините на прожекторите. Тя е живяла известно време в Испания, преди да се завърне в Аржентина, за да развива собствени проекти. Една от първите ѝ роли е в The Messi Store, марката за облекла на брат ѝ, където работи като бранд мениджър заедно с Вирджиния Хилфигър, сестра на известния дизайнер Томи Хилфигър.