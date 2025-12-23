Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

Мария Сол Меси, сестрата на на Лионел Меси, е претърпяла тежък пътен инцидент, съобщават световните медии. Тя е получила множество наранявания, включително фрактури на гръбначния стълб, счупени прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния.
Заради катастрофата, която е претърпяла, сестрата на Меси е трябвало да отложи сватбата си с треньора от школата на Интер Маями Хулиан Ареяно. Тя е щяла да се омъжи в родния аржентински град на футболната звезда Росарио на 3 януари.
Мария Сол Меси е катастрофирала с автомобила, който е управлявала в Маями, след като е загубила контрол и се е ударила в стена.
Аржентинският телевизионен журналист и водещ Анхел де Брито заяви, че майката на Меси му е съобщила, че 32-годишната му сестра е „извън опасност“, но сега се нуждае от дълъг период на рехабилитация.
"Тя е получила изгаряния, а те се лекуват много трудно, както и разместване на прешлени. Вече е започнала рехабилитацията си в Росарио“, заяви журналистът. "Попитах майка ѝ, Селия Кучитини, защото бях получил информация, и тя ми потвърди, че е вярно, но Мария Сол е добре. Има две счупени прешлена, счупена пета и китка. Сватбата ще бъде отложена. Селия ми каза, че е припаднала и се е ударила в стена".
Подобно на Лионел и съпругата му Антонела Рокуцо, сестра му Мария Сол Меси и нейният годеник се познават от деца, тъй като са израснали в един и същи квартал.
Сестрата на аржентинската мегазвезда е дизайнерката на дрехи и предприемач, като винаги е страняла от светлините на прожекторите. Тя е живяла известно време в Испания, преди да се завърне в Аржентина, за да развива собствени проекти. Една от първите ѝ роли е в The Messi Store, марката за облекла на брат ѝ, където работи като бранд мениджър заедно с Вирджиния Хилфигър, сестра на известния дизайнер Томи Хилфигър.