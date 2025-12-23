Популярни
Върховният проблем на Барселона: Кубарси е прекалено самотен

  • 23 дек 2025 | 08:55
  • 644
  • 0

Сезонът на Барселона 2025/26 започна със пренасищане в центъра на защитата: Пау Кубарси, Иниго Мартинес, Роналд Араухо, Ерик Гарсия, Жул Кунде и Андреас Кристенсен. Шестима специалисти за две позиции.

Но твърде рано започна обратното броене, анализира “Мундо депортиво”. В самолета по време на турнето Ханзи Флик разбра, че Барса се разделя с ключов играч като Иниго, тъй като арабският футбол му предлага заплата, която тук не би спечелил за четири години. Автоматично, след като Ектор Форт беше отдаден под наем и нямаше средства за нов десен бек, Кунде се върна на този пост, където образува отличен тандем с Ламин Ямал. Така останаха само четирима централни защитници.

С контузиите, с много различна тежест, на Педри, Де Йонг и Гави, с Бернал, който се връща след дълго възстановяване, и с Касадо, който загуби позиции, Флик реши да изтегли Ерик в халфовата линия. Като опорен полузащитник той е отличен, но по този начин беше загубен още един бранител.

За капак, червеният картон на Араухо и загубата от Челси потопиха уругвайския капитан в тревожност, която го извади от строя. Докато в треньорския щаб има оптимизъм, че ще се върне още през януари, журналистически източници го виждат по-скоро напускащ клуба в близко бъдеще. А Кристенсен? Скъсани връзки точно когато беше най-нужен.

За щастие, при положение че Кубарси остана единственият на поста си, Флик „измисли“ Жерард Мартин като ляв централен защитник. Юношата напредва бързо, но сравненията с Малдини изобщо не му помагат. Когато бъде притиснат, страда както той, така и отборът. След мача с Виляреал Флик беше категоричен: този понеделник трябва да говори с Деко. Треньорът знае, че за да се бори за повторение на титлите от миналия сезон и за реални шансове в Шампионската лига, е необходим централен защитник. Казано просто – още един Иниго Мартинес.

Снимки: Imago

