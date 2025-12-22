Популярни
Ямал уверено се доближава до рекорд на Мбапе

  • 22 дек 2025 | 11:17
  • 1370
  • 0

След като в неделя порази мрежата на Виляреал, Ламин Ямал се доближи още повече до един рекорд - за най-много попадения в топ 5 първенствата на Европа от футболист, който не е навършил 19 години в рамките на настоящия век. 18-годишният нападател на Барселона вече има 21 гола в 87 мача в Ла Лига, като по този начин отстъпва само на Килиан Мбапе, който навремето вкара 23 пъти в Лига 1 с екипите на Монако и Пари Сен Жермен.

Почти сигурно Ямал ще подобри това постижение, защото ще стане на 19 години чак идното лято.

От началото на настоящия сезон испанският национал има 9 гола и 11 асистенции за Барселона във всички турнири.

Каталунците ще се завърнат на терена на 3 януари в градското дерби срещу Еспаньол от 18-ия кръг на Ла Лига.

