Реал Мадрид взима повече от Барселона от ТВ права, но никой не е щастлив

Ръководството на Ла Лига обяви разпределението на парите от аудиовизуалните права за сезон 2024/25. Тези приходи, които са от основно значение за финансовия баланс на клубовете, отбелязват лек спад в сравнение с предходната кампания. Общата сума за разпределяне между отборите от Ла Лига и Ла Лига 2 е 1,432 милиарда евро, докато през сезон 2023/24 тя е била 1,498 милиарда.

Както обикновено, Барселона и Реал Мадрид получават най-големия дял от „баницата“. Този път „белият балет“ изпреварва каталунците по приходи от този източник, макар и с малка разлика. Приходите на Реал Мадрид намаляват от 159,55 на 157,52 милиона евро, което е спад с около два милиона. Барселона пък регистрира по-голямо понижение – с около шест милиона, от 162,49 на 156,45 милиона евро.

Прави впечатление, че именно отборите от елита понасят основния удар от това намаление на приходите от телевизионни права. Като цяло те ще получат 1,292 милиарда евро за сезон 2024/25 спрямо 1,351 милиарда през предходния сезон.

Традиционно Атлетико Мадрид е третият клуб с най-високи приходи от аудиовизуални права, заемайки позиция между двата гранда и останалите отбори в Ла Лига. Спадът при „дюшекчиите“ обаче е по-значителен – от 117,89 милиона на 108,17 милиона евро, което представлява загуба на приходи от над 9 милиона.

Има четири изключения от общата тенденция за намаляване на печалбите, като всички те се дължат на спортни заслуги. Това са Жирона (55,64 милиона евро), който си осигури участие в Шампионската лига преди два сезона и сега се възползва от плодовете на тази изключителна кампания, както и отборите, които спечелиха промоция от Сегунда в Примера: Еспаньол (43,42 милиона), Валядолид (41,53 милиона) и Леганес (39,93 милиона).

Всички останали отбори от елита отбелязват спад в приходите си.

Системата на разпределение

Критериите, установени от Ла Лига, за да се гарантира значителна сума за всички клубове, са следните: половината от парите се разпределя поравно между двадесетте отбора в Ла Лига. Останалите 50% се разделят на две части, които се разпределят по различни критерии.

Втората част от приходите се разпределя въз основа на спортните резултати, постигнати през последните пет сезона. Най-скорошният сезон има тежест от 35%, предпоследният – 20%, а останалите три – по 15%. Всяко място в класирането има определена стойност: 17% от тази сума отива при шампиона на лигата (през сезон 2023/24 това беше Реал Мадрид, а през 2024/25 – Барселона), докато вторият получава 15%, а третият – 13%. Предпоследният в класирането получава едва 0,5%, а последният – 0,25% от общата сума.

Третата част от аудиовизуалния пай се разпределя в зависимост от приходите, които всеки клуб генерира от зрителски интерес, продажба на билети, мърчандайзинг и други маркетингови дейности, контролирани от Ла Лига. Нито един клуб не може да надхвърли 20% от общата сума по този показател, а минималният приход е 2%.