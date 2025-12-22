Флик: Уморени сме, но показахме невероятен манталитет

Треньорът на Барселона Ханзи Флик бе много доволен от своя отбор след успеха с 2:0 над Виляреал. Той призна, че играчите му са доста уморени, но ги похвали за манталитета, който са показали в този мач.

„Виляреал е фантастичен отбор, много са бързи. Много съм щастлив от победата. Кунде имаше проблеми, беше болен през последните няколко дни, но не е зле. Това, което ми хареса най-много, е спечелването на трите точки. Отборът ми е малко уморен. Манталитетът е невероятен. Жоан ни спаси от голове и беше много добър“, започна Флик.

Той специално похвали вратаря Жоан Гарсия, който записа поредното си отлично представяне и втора поредна суха мрежа.

„Днес той ни спаси в много ситуации. Той е важен играч за нас. Но ние сме отбор. Всички се защитаваме с и без топка. Днес бяхме малко уморени и сбъркахме някои пасове", допълни специалистът.

Той бе помолен да даде оценка за представянето на своя тим през 2025 г., като също така призна, че зимната пауза идва в подходящ момент за него и играчите му.

„Мисля, че преодоляхме много неща тази година. Най-важното е как тренира отборът. Всеки дава 100%. На тренировките се вижда какви сме. Трябва да си починем и да изживеем Коледа със семействата си. Спомням си за тези, които не са тук. Весела Коледа!“, каза още германецът.

Треньорът коментира и новината, че Андреас Кристенсен е с частично разкъсване на предна кръстна връзка, което може да накара Барселона да търси негов заместник през януари.

„Контузията на Кристенсен е тъжна новина. Желая му всичко най-добро и се надявам да се върне здрав. Той игра много добре за Купата на краля. Утре ще говоря с Деко за евентуален негов заместник“, завърши Флик.

Снимки: Gettyimages