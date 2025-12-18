Ненужни в Ботев (Пловдив) се очаква да подсилят Спартак (Варна)

Стана ясно, че Спартак (Варна) се събира на 5 януари за началото на подготовката за пролетния полусезон. На 5 и 6 януари играчите ще преминат медицински прегледи, а на 7 януари е официалната първа тренировка на клубния стадион. Очакват се четирима-петима нови играчи, които трябва да се присъединят поне до първата приятелска среща от зимната подготовка срещу Фратрия на 15 януари.

Имайки предвид добрите отношения от години между ръководствата и агитките на Спартак и Ботев (Пловдив), твърде вероятно е при „соколите“ да акостират играчи на „канарчетата“, които не влизат в плановете на новия треньор Димитър Димитров – Херо. В последния двубой между двата съперника във Варна от турнира за Купата на страната бургаският специалист бе забелязан във VIP ложата в компанията на Иво Димов, който като мениджър преди години уреди няколко попълнения за пловдивчани.