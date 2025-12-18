Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Ненужни в Ботев (Пловдив) се очаква да подсилят Спартак (Варна)

Ненужни в Ботев (Пловдив) се очаква да подсилят Спартак (Варна)

  • 18 дек 2025 | 14:19
  • 461
  • 0

Стана ясно, че Спартак (Варна) се събира на 5 януари за началото на подготовката за пролетния полусезон. На 5 и 6 януари играчите ще преминат медицински прегледи, а на 7 януари е официалната първа тренировка на клубния стадион. Очакват се четирима-петима нови играчи, които трябва да се присъединят поне до първата приятелска среща от зимната подготовка срещу Фратрия на 15 януари.

Спартак (Варна) опитал да задържи Бернардо Коуто
Спартак (Варна) опитал да задържи Бернардо Коуто

Имайки предвид добрите отношения от години между ръководствата и агитките на Спартак и Ботев (Пловдив), твърде вероятно е при „соколите“ да акостират играчи на „канарчетата“, които не влизат в плановете на новия треньор Димитър Димитров – Херо. В последния двубой между двата съперника във Варна от турнира за Купата на страната бургаският специалист бе забелязан във VIP ложата в компанията на Иво Димов, който като мениджър преди години уреди няколко попълнения за пловдивчани.

