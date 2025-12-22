Тото Волф: Имаме късмет, че Джордж Ръсел кара за нас

Тото Волф заяви, че в Мерцедес „имат късмет", че Джордж Ръсел кара за тима, след превъзходния сезон на британския пилот във Формула 1 през 2025 година.

Британецът, който вече има пет победи във Формула 1, беше сред най-силно представилите се пилоти през кампанията, като завърши четвърти в класирането зад тримата основни претенденти за титлата. Той записа девет подиума, като два пъти се изкачи на най-високото стъпало.

Ръсел демонстрира и забележително постоянство, като само веднъж не успя да се класира в топ шест на стартовата решетка. Това се случи в Монако, където проблем с надеждността провали квалификационната му сесия.

27-годишният пилот стартира в това състезание от 14-а позиция и завърши с две обиколки изоставане. Това бяха единствените две състезателни обиколки, които той не успя да завърши през цялата година.

След като Люис Хамилтън премина във Ферари миналата зима, Ръсел безпроблемно влезе в ролята на лидер на отбора. Той постави висок стандарт за новобранеца Андреа Кими Антонели, което му спечели адмирации сред всички съперници на Мерцедес във Формула 1.

„Представянето му беше наистина изключително - заяви Волф по време на своя преглед на сезона. - Защото невинаги им давахме (на Ръсел и Антонели) лесен за управление болид. През някои уикенди колата беше изключителна още от първата свободна тренировка. В други просто не можехме да я контролираме; така и не стигнахме до момент, в който тя да е бърза и да им осигурява стабилна платформа. И през повечето време той успяваше да се справи с това, а подиумите и победите са доказателство за неговите качества.“

Преследването на Макс Верстапен от страна на австриеца забави преподписването на договора на Ръсел с базирания в Бракли отбор. В крайна сметка това се случи, след като четирикратният световен шампион във Формула 1 избра да остане в Ред Бул.

Въпреки че Верстапен остава възможна цел за Mercedes в бъдеще, което би могло да застраши дългосрочната сигурност на Ръсел, 53-годишният Волф все пак смята, че отборът му има късмет да разполага с британеца в редиците си.

„Като погледнете класирането при пилотите, като се има предвид, че невинаги бяхме на върха, позицията, на която завърши, и точките, с които допринесе за шампионата при конструкторите (Мерцедес завърши на второ място след Макларън), са нещо, с което той може да се гордее, а ние имаме късмет, че той кара за нас“, добави той.

