Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес

Андреа Кими Антонели се надява на „мечтан“ за него сценарий, при който Мерцедес ще успее да повтори развойния си успех от 2014 и през сезон 2026. През новия сезон влизат в сила нови технически правила във Формула 1, който слагат край на граунд ефект болидите и на преден план ще излезе активната аеродинамика и задвижващите системи.
След подобна промяна в регулациите през 2014 Мерцедес доминира благодарение на фантастичната си развойна дейност, като спечели шест титли при пилотите и седем при конструкторите в периода 2014-2021.
Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер
„Дано да стане като през 2014. Това би било мечта! - заяви италианецът. - Но никога не се знае. Мисля, че тези промени в регулациите са дори по-големи от тези през 2014 г., защото всичко се променя – от страна на шасито, от страна на аеродинамиката. Но имам пълно доверие в Мерцедес и в работата, която вършат.“
„Но никога не се знае. Мисля, че тези промени в регулациите са дори по-големи от тези през 2014 г., защото всичко се променя – от страна на шасито, от страна на аеродинамиката. Но имам пълно доверие в Mercedes и в работата, която вършат.“
„Прекарах доста време във фабриката, виждайки напредъка във въздушния тунел, виждайки напредъка на дино стенда. Изглежда обещаващо, но не знаем какво правят останалите.“