Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен

Сезон 2025 беше меко казано хаотичен за Ред Бул, изпълнен с възходи и спадове, които обаче доведоха Макс Верстапен до битката за петата му световна титла. Макс обаче загуби тази битка срещу Ландо Норис и Макларън, като на финала на сезона остана само на 2 точки зад британеца.

Но докато нидерландецът беше константата в австро-британския тим, всичко около него се промени. След като през предходните години отборът вече трябваше да се примири със значими напускания, като тези на Роб Маршал и Ейдриън Нюи, Макс стана свидетел и на раздялата на Red Bull с Кристиан Хорнър, а в края на годината и с Хелмут Марко. Истинска революция.

The 2025 @cryptocom Overtake of the Year goes to... Max Verstappen 👏



This unbelievable move around the outside on Oscar Piastri at the start of the Emilia-Romagna Grand Prix earns him top spot! 🤝 #F1 pic.twitter.com/NH2aJIG1Th — Formula 1 (@F1) December 20, 2025

Има ли бъдеще Макс Верстапен в Ред Бул?

В края на сезон 2025 Макс говори по различни теми пред Viaplay. Сред тях бяха и отношенията му с Хорнър дори след смяната на върха в отбора. Бившият шеф на тима и четирикратният световен шампион са запазили контакт и дори се чуват много често при различни поводи, било то по време на състезателните уикенди или през ваканцията.

„Трябва да кажа, че нещата не вървяха много добре за целия отбор, очевидно е. По отношение на резултатите имаше известно напрежение в тима. И когато нещата не вървят добре дълго време... В крайна сметка и акционерите поискаха промяна. Защото и те не бяха доволни от развоя на събитията. И накрая решиха да направят промяна и да повишат Лоран Мекис“, обясни Верстапен.

Големият шеф на Ред Бул за уволнението на Хорнър: Трябваше да направим нещо

Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес

„В крайна сметка винаги е трудно. Изградил си връзка с Кристиан. И си постигнал толкова много. Особено през 2021 г., дори онези моменти. Никога няма да го забравиш, разбира се. В крайна сметка Кристиан наистина влезе в огъня заради мен. Такива неща винаги са трудни, когато говориш по телефона.“

„В контакт съм с Кристиан всяка седмица, на всяко състезание. В петък, събота и неделя. Обикновено чрез SMS. Но също и по време на ваканцията, например. Всяка седмица. Той не ми дава съвети, познава всички в отбора. По-скоро става въпрос за пожелания, които ми отправя преди състезанието, неща от рода на „Вярвам в теб“. Той е най-големият ми фен. Преминахме през всичко това заедно. Но също и „Знаеш, че можеш да се справиш“. Такива неща. Освен това говорим и за други теми извън състезанията. Да, чуваме се всяка седмица и всеки състезателен уикенд, но и след това.“

Вилньов коментира защо Верстапен превъзхожда съотборниците си

Безспорно е, че от пристигането на Мекис Ред Бул успя да направи очевиден напредък по отношение на представянето си, особено от Монца нататък. Макс обаче, именно заради връзката си с Хорнер, реши да използва ясни и признателни думи както към бившия мениджър, така и към настоящия шеф на тима.

„Когато Мекис дойде, нещата се подобриха, както и представянето на болида ни. Но искам да бъда предпазлив как говоря за този аспект. Изобщо не искам да очерням Кристиан. Защото и той постигна страхотни резултати в отбора. И другите също трябва да направят същото. Той положи основите. Когато нещата не вървят добре, в един момент се правят промени.“

„Мекис винаги казва, че приносът му към отбора е нулев. Но това, разбира се, не е вярно. Отборът се справя добре, има много увереност. Виждаш усмихнати хора, атмосферата е приятна. Всички се разбират. А в един момент това ни липсваше. Стилът на Ред Бул беше малко изгубен. Бих казал, че беше изчезнал. Сега отборният дух определено се завърна. Той донесе това, смях и позитивизъм.“

Ако Кадилак стигне до старта в Австралия, това ще е победа

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages